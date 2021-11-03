Кострома, 3 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Ольга Ерёмина покидает свой пост 8 ноября 2021 года. Она переходит на работу в федеральные структуры.

Ольга Ерёмина

Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в приёмной чиновницы. Ерёмина написала заявление об уходе с формулировкой «по собственному желанию».

Кто станет новым замом главы региона по вопросам здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда, пока неизвестно.

Ольга Ерёмина стала заместителем губернатора в 2015 году. До этого она окончила Костромской педагогический институт, работала учителем, директором школы, начальником управленияобразования администрации Костромы.