Ярославль, 3 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославской области после введения новых ограничений выросло число желающих вакцинироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Yarregion.ru Вакцинация

Так, если с 18 по 24 октября привились 14 тысяч 263 человека, то с 25 по 31 октября прививку получили уже 20 тысяч 533 человека — на пять тысяч человек больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе с 27 октября начали действовать дополнительные ограничения. Для того, чтобы попасть в большинство учреждений необходим QR-код о вакцинации, либо распечатанный сертификат или справка о перенесённом ковиде за последние полгода. Другим вариантом является 30-процентная загрузка залов.