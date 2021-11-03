Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 ноября утвердил в должности заместителя главы региона министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Правительство Ростовской области Donland.ru

Около года назад Окунев возглавил министерство транспорта Ростовской области. До этого руководил компанией «РостовАвтоДор». На новом посту чиновник будет курировать вопросы развития дорожно-транспортной и строительной отраслей, а также вопросы строительного надзора.

ИА REGNUM сообщало, что Виктор Вовк, около двух лет занимающий должность заместителя губернатора Ростовской области, покинул свой пост 12 октября 2021 года. Исполнять обязанности замглавы региона было доверено Окуневу.

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