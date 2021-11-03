Москва, 3 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Режим санкций, введенных против КНДР, больше напоминает эмбарго и полную блокаду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия и Китай призвали снизить санкционное давление на Северную Корею.

Дмитрий-5-Аверин КНДР

«Нынешний режим санкций больше напоминает эмбарго и полную блокаду, — сказал Асмолов. — И, в общем, неадекватен ситуации. Санкции вводились на фоне интенсивных ракетно-ядерных испытаний КНДР 2016−2017 годов, которых уже в течение долгого времени нет. То есть если воспринимать санкции как наказание за плохое поведение, то они не должны висеть, невзирая на то, насколько объект санкций ведет себя правильно или неправильно с точки зрения санкционной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков рассказал, что против снятия санкций с КНДР выступят США, Великобритания и Франция.