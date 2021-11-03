Ереван, , 15:30 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в ходе официального визита в Ереван посетил Мемориал геноцида армян «Цицернакаберд». Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Мемориальный комплекс «Цицернакаберд» Yerevan.am

Сообщается, что глава грузинского оборонного ведомства принял участие в возложении цветов к мемориалу. Он также посетил Музей геноцида армян.

Бурчуладзе находится в Ереване с двухдневным визитом. Он провёл переговоры с армянским коллегой Аршаком Карапетяном. Также его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Стороны обсуждали развитие сотрудничества в военной сфере и вопросы безопасности в регионе.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Армению с официальным визитом в мае. В сентябре ответный визит в Грузию Пашинян.

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