Сеул, 3 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 3 ноября с государственным министром по иностранным делам Катара Солтаном бин Саадом аль-Мураийхи, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе южнокорейско-катарского политического совета представители двух стран договорились продолжить консультации на рабочем уровне для укрепления всестороннего партнёрства, обменялись мнениями по ситуации в регионе, а также обсудили расширение двустороннего и международного сотрудничества.

Представители Южной Кореи и Катара также согласились с необходимостью расширения сотрудничества в таких областях, как здравоохранение и сельское хозяйство.