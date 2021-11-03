Прага, , 15:27 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель в первой встрече матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Екатерина Александрова Rob Keating

Александрова четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, шесть ошибок на подаче и 9 из 26 брейков.

Позднее Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне, затем в парном разряде Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова выйдут на корт против Бюрель и Корне.

1 ноября сборная Канады со счётом 2−1обыграла сборную Франции. А 2 ноября вторник сборная России победила команду Канады со счётом 3−0.

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