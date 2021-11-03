Москва, , 15:27 — REGNUM Цены на нефть могут вырасти до 120 долларов за баррель, если стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала соответствующий прогноз Bank of America.

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«Нефтяная отрасль сейчас переживает восстановительный период после сокращения добычи из-за пандемии, — сказала Кошелева. — С начала этого года стоимость нефти выросла более чем на 68% (с 51,27 долларов в январе до 86,36 долларов за баррель в октябре). Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, возобновятся авиаперевозки и будет высокий спрос на энергоресурсы, можно ожидать дальнейшего роста стоимости нефти до 120 долларов за баррель».

Кроме того, она отметила, что на стоимость нефти оказывает влияние газовый кризис, поскольку из-за рекордной стоимости голубого топлива увеличивается спрос на другие энергоресурсы.

«Также сейчас определенную роль играет сезонность. С наступлением холодов потребление энергоресурсов возрастает. На котировки влияют и действия ОПЕК+. До конца 2022 года будет действовать соглашение об ограничении добычи нефти», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Bank of America, летом 2022 года нефть марки Brent может подняться до 120 долларов за баррель.