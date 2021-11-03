Оренбург, , 15:25 — REGNUM В Оренбурге инициативная группа продавцов собралась у ворот Центрального рынка, чтобы обратиться к правительству области с просьбой разрешить им работать. Люди возмущаются тому, что продуктовые группы Центрального рынка закрыты во исполнение губернаторского указа, между тем остальные рынки в муниципалитете работают.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

В мэрии заявили, что городской оперштаб готов обратиться с просьбой внести в указ губернатора об антиковидных ограничениях уточнения, касающиеся работы продуктовых рынков и ярмарок.

Напомним, ранее губернатор внес изменения в документ об ограничениях в условиях неблагополучной эпидситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19 в регионе. В частности, мини-локдаун (с 30 октября по 7 ноября) объявлен для розничных рынков, ярмарок, торговых площадок, предназначенных под реализацию потребительских товаров, в том числе овощных и бахчевых, выставок-ярмарок. Их деятельность приостановлена.

Стоит отметить, после объявления нерабочих дней продавцы начали активно вывозить продовольствие с рынка. Люди были в отчаянии. Они закупили продукцию в надежде на активность покупателей перед Днем народного единства и в последующие после праздника три дня, которые согласно производственному календарю, являются выходными. Объявленный локдаун стал неожиданностью. Люди считают, что при принятии решения о нерабочем периоде власти должны учитывать не только эпидситуацию, но и экономическую реальность.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье продлён режим повышенной готовности из-за пандемии