Уфа, , 15:28 — REGNUM Жительницу Башкирии осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на сообщение объединённой пресс-службы судов Башкирии.

Нет экстремизму Procspb.ru

По информации журналистов агентства, 3 ноября Кировский районный суд Уфы вынес приговор жительнице Башкирии, которую ранее обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

«Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов в сети интернет сроком на два года», — приводят журналисты сообщение объединённой пресс-службы судов Башкирии.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.