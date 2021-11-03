Красногорск, , 15:27 — REGNUM Требование об обязательной вакцинации водителей такси будет действовать в Подмосковье и после 8 ноября. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Продолжает действовать обязанность агрегаторов передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям», — написал глава Подмосковье в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, режим рабочих дней в Подмосковье продлеваться не будет.

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