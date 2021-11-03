Москва, , 15:24 — REGNUM День народного единства 4 ноября считают нужным праздником считают 67% жителей России, ненужным — 23% граждан. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

День народного единства Duma.gov.ru

Те, кто назвали День народного единства нужным праздником, объяснили это тем, что праздник сплачивает, объединяет людей (29%), дополнительный выходной, отдых (12%), важная историческая дата (4%), праздник — вместо 7 ноября (4%).

Противники празднования Дня народного единства заявили, что это искусственно созданный, бессмысленный праздник (7%), праздником был день 7 ноября, это попытка его замены (5%), слишком много праздников, надо работать, а не бездельничать (5%).

Поквартирный опрос проведен 22−24 октября 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в День народного единства прибудет с визитом Севастополь и примет участие в праздничных мероприятиях.

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