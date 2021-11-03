Москва, 3 ноября 2021, 15:24 — REGNUM День народного единства 4 ноября считают нужным праздником считают 67% жителей России, ненужным — 23% граждан. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

День народного единства
День народного единства
Duma.gov.ru

Те, кто назвали День народного единства нужным праздником, объяснили это тем, что праздник сплачивает, объединяет людей (29%), дополнительный выходной, отдых (12%), важная историческая дата (4%), праздник — вместо 7 ноября (4%).

Противники празднования Дня народного единства заявили, что это искусственно созданный, бессмысленный праздник (7%), праздником был день 7 ноября, это попытка его замены (5%), слишком много праздников, надо работать, а не бездельничать (5%).

Поквартирный опрос проведен 22−24 октября 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в День народного единства прибудет с визитом Севастополь и примет участие в праздничных мероприятиях.

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