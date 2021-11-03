Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM На кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе, полностью перекроют движение в ночь на воскресенье, 7 ноября. Об этом 3 ноября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

КАД Петербурга Dsto-spb.ru

Полное перекрытие на 49 км КАД связано с работами по демонтажу части воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ на участке между развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (трасса Р-21 «Кола»). Работы будут проводиться в ночь с 6 на 7 ноября, в период с 02:30 до 02:50 мск.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа воздушной линии электропередач будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность перерыва движения составит не более двадцати минут», — заверил Пузыревский.