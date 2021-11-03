София, 3 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Акционерное общество «Булгартрансгаз» (БТГ) в полном объеме возобновило поставки природного газа в Сербию, Венгрию и Румынию. Об этом 3 ноября со ссылкой на руководство БТГ сообщило Болгарское национальное радио.

Magnascan Газ

Согласно официальной информации, накануне сотрудники аварийных служб устранили прорыв магистрального трубопровода в районе населенного пункта Ветрино (Варненская область Болгарии) и укрепили конструкции на прилегающих участках.

«В настоящее время система работает в штатном режиме», — говорится в заявлении компании «Булгартрансгаз».

Напомним, в ночь на 1 ноября из-за разгерметизации несущих блоков трубопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии был прекращен транзит российского газа сербским, венгерским и румынским потребителям. Масштабные работы по ликвидации последствий аварии продолжались более 28 часов.