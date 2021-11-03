Красногорск, , 15:20 — REGNUM В Подмосковье работодатели будут обязаны вакцинировать до 80% своих сотрудников. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Соответствующая норма начнет действовать на территории региона с 8 ноября 2021 года. Также сохранятся требования о переводе на удаленку части непривитых работников.

«Работодатели обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

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