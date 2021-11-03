Манагуа , 3 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Три белых бенгальских тигренка родились в Национальном зоопарке Никарагуа, где уже во второй раз в 2021 году было зарегистрировано рождение этого вида кошачьих в неволе. Об этом пишет агентство EFE.

Анна Алябьева ИА REGNUM Бенгальский тигр

В никарагуанском зоопарке, расположенном в 16 километрах к юго-востоку от Манагуа, были представлены для посетителей две самки и один самец бенгала, пока безымянные. Отмечается, что тигрята родились абсолютно здоровыми.

«Это редкое явление — белые тигры», — сказал Эдуардо Сакаса, директор заповедника.

Первое рождение самки бенгала по кличке Ньевес было зарегистрировано в январе 2021 года, но детеныш умер через четыре месяца из-за осложнений со здоровьем — и это помимо того, что мать отвергла ее при рождении.

Этих трех бенгальских детенышей постигла та же участь, что и Ньевес: их новая мать, Алиме, не хочет кормить их грудью и после рождения, и смотрителям зоопарка приходится брать на себя роль кормилиц.

Сакаса объяснил, что этим трем тигрятам оказывают «все необходимое наблюдение», надеясь, что они выживут.

По словам Сакасы, при рождении три детеныша весили около 0,9 кг, что он назвал «нормальным весом», а когда они вырастут, он ожидает, что они будут весить около 273 кг.