Кишинёв, 3 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Сотрудники Бригады полиции специального назначения Fulger («Молния») МВД Молдавии заявили, что на них и на командира бригады Казимира Трочина оказывают давление. Об этом говорится в открытом письме спецназовцев, передает 3 ноября агентство IPN.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

В письме говорится, что на Трочина якобы заведено несколько сфабрикованных служебных расследований, чтобы отстранить от руководства бригадой. Спецназовцы заявляют, что давление оказываются и на них со стороны бывшего командира, сохранившего рычаги влияния.

«Он без угрызений совести при каждом случае порочит авторитет Бригады полиции специального назначения Fulger и сотрудников ложными заявлениями», — говорится в письме.

Авторы письма выступили против отстранения от должности Трочина лишь по той причине, что «он не входит в новую команду». Они заявляют, что при сохранении текущей ситуации в бригаде, в ней начнутся массовые увольнения.

Напомним, в Молдавии после победы на парламентских выборах пропрезидентской партии «Действие и солидарность» изменился состав правительства республики.