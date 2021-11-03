Москва, 3 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Сложившаяся ситуация вокруг захвата ВСУ Старомарьевки — следствие утраты Донецкой Народной Республикой инициативы. Об этом 3 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Старший лейтенант Сомнение».

U.S. Army Europe ВСУ

«Ситуация и в районе Старомарьевки, и вообще по всей линии боевого соприкосновения уже несколько лет ярко и разнообразно иллюстрирует, что будет, если отдать инициативу противнику», — заявил собеседник.

«Противник, даже такой сильно побитый, каким после лета 2014-го и зимы 2014−2015 гг. были ВСУ, опомнится, окрепнет и начнёт навязывать свои правила игры», — констатировал военнослужащий.

«То, что на линии боевого соприкосновения надолго появится ещё одна «горячая точка», Украине выгодно. Даже размен личного состава 3−5 к 1 в пользу НМ ЛНР/ДНР противника, десятикратно превосходящего республики по мобилизационному ресурсу, устраивает» — подытожил собеседник.