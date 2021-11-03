Варшава, , 15:12 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе. Об этом 3 ноября передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее законопроект о строительстве укрепления на государственной границе, подготовленный министерством внутренних дел, принял Сейм республики. В документе указано, что укрепление обойдется в общей сложности в 1,615 млрд злотых (около 350 млн евро).

В сообщении указано, что данная инициатива вызвана миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии.

Теперь, после подписания президентом, закон вступит в силу с момента его опубликования. В МВД отметили, что опубликование планируется на 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.