Москва, , 15:12 — REGNUM Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Краснодаром» пройдёт в Москве со зрителями. Об этом 3 ноября заявил и. о. главы лиги Ашот Хачатурянц.

Российская премьер лига Premierliga.ru

«Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве при 30% заполняемости трибун», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Также он выразил надежду, что с дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» тоже не будет проблем.

Ранее сообщалось, что матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив» пройдут не в Москве из-за локдауна, введённого в столице с 28 октября по 7 ноября.

Встречи в рамках 14-го тура РПЛ запланированы на 6 и 7 ноября.