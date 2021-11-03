Самара, 3 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Летний домик на базе отдыха загорелся в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Od.dsns.gov.ua Пожарные тушат базу отдыха в селе Сычавка. Украина

Сообщается, что утром 3 ноября спасатели Самары получили информацию о пожаре на базе отдыха, расположенной на правом берегу реки Волга. По тревоге были подняты 36 сотрудников спасательного ведомства на девяти единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что на базе горит летний домик. Вскоре огнеборцы ликвидировали пожар на площади сто кв. метров.

Отмечается, что к счастью никто не погиб и не пострадал.

«Дополнительно привлекался пожарный корабль «Смелый», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.