Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве на площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис «Москва» откроются три новых фармпредприятия. Об этом 3 ноября сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Производство лекарств на фармацевтическом заводе Евгений Самарин © ИА REGNUM

«Три новых предприятия на площадке Алабушево в особой экономической зоне Москвы будут производить фармацевтические препараты и средства диагностики», — рассказал Прохоров.

По его словам, компании арендовали около 2,5 тыс. кв. метров площадей. На новых производствах будет создано 80 высококвалифицированных рабочих мест.

Глава департамента отметил, что в данном сегменте работают уже около 20 резидентов ОЭЗ. Они вложили в проекты свыше 17 млрд рублей и создали свыше 1 тыс. рабочих мест.