Красногорск, , 15:13 — REGNUM С 8 ноября организации на территории Подмосковья вправе запускать к себе в помещения лишь привитых граждан. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

Также на территории региона будет сохранен обязательный масочный режим.

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