Джакарта, 3 ноября 2021, 15:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с наследным принцем Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает Antara.
Прием прошел в дружеской атмосфере.
Перед началом двусторонней встречи президент Индонезии и наследный принц Абу-Даби сначала сделали фото.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с наследным принцем и бизнесменами из ОАЭ.
Подробнее в материале: Президент Индонезии прибыл с визитом в ОАЭ