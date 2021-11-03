Джакарта, 3 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с наследным принцем Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Прием прошел в дружеской атмосфере.

Перед началом двусторонней встречи президент Индонезии и наследный принц Абу-Даби сначала сделали фото.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с наследным принцем и бизнесменами из ОАЭ.

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