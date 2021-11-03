Варшава, , 15:09 — REGNUM В ближайшие дни из Варшавы отправится специальная научная экспедиция польских полярников. Ученые из Института геофизики Польской академии наук прибудут в район южного полюса, чтобы открыть польскую исследовательскую станцию имени Антона Болеслава Добровольского. Об этом журналистам Polskie Radio рассказал руководитель экспедиции профессор Марек Левандовский.

Антарктида

Левандовский сообщил, что в Антарктиде польские полярники будут проводить исследования Земли. По его словам, Оазис Бангера, где расположена польская станция, является одним из лучших мест для комплексных исследований.

«Это уникальное место на земле, откуда можно наблюдать структуру ядра Земли, нетронутую ни человеком, ни сейсмическими волнами, вызванными океаном», — сказал руководитель экспедиции.

Полярники будут плыть к месторасположению станции на корабле. Они прибудут на станцию через два месяца, в начале января следующего года. Они будут проводить исследования в течение следующих двух месяцев, а весной вернутся в Польшу.