3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент с президентом Украины Владимиром Зеленским, который не явился на собственное выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго.

Мирослава Романенко, , 21:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не явился на собственное выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, сообщает 2 ноября газета «Известия».

Шут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отсутствие украинского лидера обнаружилось, когда его позвал на трибуну модератор мероприятия — спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

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Инцидент обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net». Многие усмотрели в произошедшем повод для иронии.

«После того, как потерся о руку Байдена (поздоровался с президентом США. — М. Р.), можно больше никуда не ходить», — иронизирует Егор К.

«Как всегда, отличился. Креативненько!» — добавила Алла Ч.

«В это время Зеленского вызвали на отчёт в МИ-6 (секретная разведывательная служба МИД Великобритании. — М. Р.). «Незалежность» она такая», — пишет Виктор Л.

«Ну и ладушки. После его выступлений всегда стыдно за Украину», — написал Владимир Т.

«Забыл колготки жене купить на оставшиеся командировочные», — смеется Ludmila B.

«Хоть одно доброе дело сделал», — иронизирует Сергей К.

«Не барское это дело… после вырубки Карпат на какие-то климатические форумы ходить…» — отметила EleNa N.

«Ну бывает, что поделать, значит, были дела поважнее», — добавил Евгений М.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на Конференции COP26 President.gov.ua

«В Украине не осталось проблем, кроме климата! Это перемога! Хотя, если честно, наш фигляр ездит на запад только с одной целью — клянчить деньги и оружие под предлогом российской агрессии!» — написала Маргарита П.

«К руководителю МИ-6 ходил, беседа была длительной и обстоятельной, получил инструкции, как установить мир на Донбассе», — пишет Александр А.

«Та он в гримерке был, как обычно, привычное дело…» — шутит Nik G., указывая на актерское прошлое украинского президента.

«Он на дистанционке…» — написала Алевтина С.

«Если он что-то пропустил, то он ничего не пропустил…» — отреагировал Александр Б.

«В МИ-6 отчитывался», — добавил Валерий Б.

«Сказать-то нечего… Крики о «российской агрессии» там не пройдут… И тому, что Россия «хочет заморозить» или, наоборот, «вскипятить» Днепр, тоже вряд ли поверят…» — отметил Валерий Р.

«Климат — не тот масштаб для такой мировой политической глыбы, как наш гетьман. Ему речь по климату в «Квартале» не написали», — написал В. В. Бахал.

«В школе прогуливал, институт прогуливал и тут забил — это наш президент», — добавил Дэвид Д.

«Какой климат? Уголь и газ срочно искать нужно и денег бы неплохо», — пишет Олег Л.

«Я и так знаю, о чем он говорил бы. Сначала надо подякуваты (поблагодарить. — М. Р.), потом про то, что они «защищают» весь мир от орд конно-подводных бурятов, а в конце поклянчить грошей», — подытожил Viktor S.

Президент Украины Владимир Зеленский на Конференции COP26 President.gov.ua

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Отметим, 3 ноября в ходе трансляции на своей странице в социальной сети Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатического саммита СOP26 в Глазго из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Именно в это время происходила встреча президента Украины с госсекретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал», — приводит слова Кулебы украинское издание «Шарий.net».