Москва, , 18:38 — REGNUM Используя политические рычаги и принуждая ДНР к одностороннему соблюдению перемирия, ВСУ попытается закрепиться в Старомарьевке. Об этом 3 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Старший лейтенант Сомнение».

Бойцы ВС ДНР © СВ ДНР

«Наиболее вероятно, что противник, активно педалируя «нарушения перемирия» огневыми средствами Народной милиции ДНР, добьётся того, что ему дадут оборудовать позиции в «зелёнке» под Старомарьевкой» — заявил собеседник агентства.

«Вопрос их снабжения через реку противник сможет решить, используя темное время суток и туманы (внезапно, впереди как раз поздняя осень, зима и весна, а на Донбассе это означает не только долгие темные ночи, но и непроглядные утренние туманы), а также обычные военные средства — плавающую бронетехнику, то есть БТР, БМП и до сих пор успешно используемые гусеничные бронетранспортёры ПТС-2. Не говоря уже о наведении пешеходных мостов и лодочных переправах», — отметил военный.

«Удобный спуск автотранспорта и бронетехники к воде на Яндекс-карте есть всего в 250 метрах выше по течению от разрушенного моста. Там хорошо накатанная автомобильная колея упирается почти в самую реку, а с другого берега хорошо видна тропа, выходящая к автодороге уже со стороны ДНР», — рассказал военнослужащий.

«Знакомьтесь, так выглядит типичный «транспортный терминал» местных контрабандистов, наглядно подтверждающий старое правило этой войны — «По следам контрабасов всегда идёт вражеская разведка», — сыронизировал собеседник.

«Идеальный, не просматриваемый со стороны ДНР пеший переход, всего за несколько ночей можно, при желании, оборудовать под разрушенным автомобильным мостом. Могут поэкспериментировать и с «притопленными» переправами, когда наплавной пешеходный мост, наведённый через реку, преднамеренно притапливается на всём своем протяжении и тонкий слой воды поверх настила скрывает его от удалённого наблюдателя», — объяснил военный.

«Дров обитателям таких позиций на зиму точно хватит, а, помимо стрелкового оружия и боеприпасов, на лодках и по пешим переправам можно успешно перевезти тяжёлые крупнокалиберные пулемёты, автоматические (АГС-17) и станковые противотанковые (СПГ-9) гранатомёты, а также 82-мм миллиметровые миномёты вместе с запасом мин. И вскоре выбить противника с этой «неудобной позиции» в условиях «перемирия» (почти всегда одностороннего) станет весьма затруднительно», — констатировал вывод собеседник.

«И если уже загнанные на плацдарм солдаты и офицеры ВСУ окажутся не готовы к таким суровым испытаниям, то для развития успеха их просто заменят на какие-нибудь подразделения спецназначения, которых натренировали себе в достаточном количестве» — сделал вывод военный.