Москва, , 15:05 — REGNUM В связи с отравлением российских туристов в одном из отелей Хургады глава Ростуризма попросила министра по туризму и древностям Египта Халеда Эленани совместно с санитарными службами провести проверку курортных отелей и заведений общепита, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет на карте Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Догузова в ходе телефонного разговора попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль. По словам Эленани, в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления туристов из России. Несколько сотрудников отеля задержаны.

Также министр туризма Египта выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, после отравление жителей Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте подробнее: В Египте расследуют отравление туристов в отеле в Хургаде