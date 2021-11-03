Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Лучшим игроком октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба турнира.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин стал первой звездой месяца. В октябре он забросил девять шайб в восьми матчах и стал лидером по этому показателю.

Всего на его счету набрал 15 (9+6) очков. По этому показателю Овечкин уступает только форвардам «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, у которых по 17 очков.

Кроме того, Овечкин набрал очки в восьми подряд матчах на старте чемпионата. Такая же результативная серия у него была только в дебютном сезоне 2005/06.

Помимо этого, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 739 шайб.

Второй звездой признан Коннор Макдэвид. Третьей звездой признан вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен.

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