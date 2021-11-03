Красногорск, , 15:00 — REGNUM С 8 ноября на территории Подмосковья посещать массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кода и маски. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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При отсутствии у части зрителей специального QR-кода действует ряд ограничения для проведения спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

Так, в зданиях во время их проведения может одномоментно находиться не более 50 человек, на открытом воздухе — не более 500 человек.

«Данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

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