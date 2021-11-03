3 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 21:44 — REGNUM В Южной Корее обсудили желание главы Национальной партии стать единым кандидатом от оппозиционного блока на выборах президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В радиоинтервью CBS, состоявшемся 2 ноября, глава оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су обещал открыть новую эпоху в истории страны, если станет единым кандидатом в президенты от оппозиции.

Он высказал мнение, что смена власти и открытие новой эпохи в истории страны станут возможны, если кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа» согласится на выдвижение единого кандидата.

Отвечая на вопрос о причине участия в выборах, Ан Чхоль Су заявил о своём намерении улучшить Южную Корею.

Ан Чхоль Су daumdna

Напомним, 1 ноября 59-летний бывший врач и предприниматель в сфере программного обеспечения официально сообщил о своём намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся 9 марта 2022 года.

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Отметим, что это уже третьи выборы главы государства, в которых он будет участвовать. В ноябре 2012 года Ан Чхоль Су выбыл из предвыборной гонки менее чем за месяц до дня голосования, а в 2017 году — занял третье место, набрав 21,41% голосов.

«Какие-то бредни», — пишет f2ca***.

«Что? Он хоть видел уровень своей поддержки?» — интересуется polo***.

«Если бы он остался врачом или предпринимателем, то стал бы действительно уважаемым человеком…» — отмечает kyj8***.

«Что-то мне подсказывает, что после этих выборов политическая карьера Ан Чхоль Су закончится», — предполагает aork***.

«Хватит нести чушь, лучше что-то сделай для смены режима!» — призывает onto***.

«Ан Чхоль Су в сто раз лучше, чем кандидат от оппозиционной партии «Сила народа»», — отмечает firs***.

«Теперь я понимаю, почему уровень его поддержки так низок», — пишет bell***.

«Он наивен или глуп?» — интересуется yjin***.

«Остановись и оставь политику!» — требует kbw5***.

Ан Чхоль Су 고려

«Ан Чхоль Су — идеальный кандидат в президенты», — отмечает iceb***.

«Надеюсь, он не пойдёт на уступки и пройдёт этот тернистый путь до конца», — надеется seoi***.

«Сперва я думал, что Ан Чхоль Су — глупый человек, однако, оглядываясь назад, понимаю, что он лучший претендент на пост президента», — пишет theh***.

«Вероятность развития таких событий 0,006%», — предполагает chan***.