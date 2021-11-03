Киев, , 14:57 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины поддержали отставку министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. За его увольнение с занимаемой должности на заседании 3 ноября проголосовало 322 парламентария.

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Как пояснял глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, главная претензия к деятельности министра — высокий уровень коррупции среди региональных экоинспекций.

Напомним, заявление об отставке Абрамоский написал 19 октября. Министром он был назначен в июне 2020 года. До этого занимал пост заместителя главы минэкоэнерго.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке. Он занимал этот пост с марта 2020 года. Причины отставки не называются. Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что Таран жалуется на состояние здоровья, поэтому военное ведомство может возглавить кто-то другой.