Лима, , 14:57 — REGNUM Евросоюз поддерживает легитимность администрации президента Педро Кастильо в Перу. Об этом заявил в Лиме Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает агентство EFE.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Боррель отметил, что Перу «переживает исключительные политические обстоятельства».

Глава европейской дипломатии встретился с Кастильо во второй и последний день своего визита в Перу, где он начал свое первое турне по Латинской Америке после вступления в должность в 2019 году.