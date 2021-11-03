Лима, 3 ноября 2021, 14:57 — REGNUM Евросоюз поддерживает легитимность администрации президента Педро Кастильо в Перу. Об этом заявил в Лиме Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает агентство EFE.
При этом Боррель отметил, что Перу «переживает исключительные политические обстоятельства».
Глава европейской дипломатии встретился с Кастильо во второй и последний день своего визита в Перу, где он начал свое первое турне по Латинской Америке после вступления в должность в 2019 году.