Лима, 3 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Евросоюз поддерживает легитимность администрации президента Педро Кастильо в Перу. Об этом заявил в Лиме Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

При этом Боррель отметил, что Перу «переживает исключительные политические обстоятельства».

Глава европейской дипломатии встретился с Кастильо во второй и последний день своего визита в Перу, где он начал свое первое турне по Латинской Америке после вступления в должность в 2019 году.