София, , 14:56 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Болгарии резко увеличилось количество местных жителей, страдающих туберкулезом. Об этом 3 ноября в интервью Болгарскому национальному радио заявила заведующая отделением пульмонологии одной из ведущих клиник страны Стела Денчева.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

По ее словам, в настоящее время практически все стационары страны заняты гражданами, болеющими коронавирусной инфекцией, из-за чего у медперсонала попросту нет времени на работу в тубдиспансерах.

«У больниц нет необходимых ресурсов, людей с отрытыми формами туберкулеза зачастую выписывают для амбулаторного лечения, — отметила, в частности, Денчева. — Совершенно очевидно, что после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, наша страна столкнется с еще более серьезной — туберкулезной — эпидемией».

Как подчеркнула эксперт, если в течение ближайших нескольких месяцев правительство Болгарии не предпримет соответствующие противоэпидемические меры, «ситуация станет критической».

Напомним, ранее министерство здравоохранения Болгарии объявило о мерах по финансовой и технической поддержке региональных больничных отделений сердечнососудистой хирургии, травматологии и урологии. Тубдиспансеров в этом списке нет.