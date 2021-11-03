Спасский район, Рязанская область, , 15:00 — REGNUM Шесть зубров перевезли на новое место жительства в национальный парк «Смоленское Поозерье» из Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе в Окском государственном заповеднике.

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Животные переезжают из одной области в другую согласно специальному плану расселения зубров на 2021 год. В первой партии шесть парнокопытных — девятилетний Мезин и пять самок Мевита, Мерешка, Метида, Меховушка и Мерязка. Переезд прошёл хорошо, уточнила старший научный сотрудник Окского заповедника, заведующая Зубровым питомником Екатерина Цибизова, животные нашли кормушки и подкрепились.

В Окском заповеднике планируют 10 ноября отправить на новое место жительства ещё четырёх зубров.