Куала-Лумпур, , 14:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что страна наиболее затронута проблемой беженцев рохинджа, сообщает Antara.

Рохинджа European Commission DG ECHO

«В этой связи правительство Малайзии продолжит попытки найти наилучшее решение проблемы беженцев, в том числе через механизм АСЕАН», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Малайзия призывает Мьянму справиться с гуманитарным кризисом в регионе Ракхайн. Власти Малайзии неоднократно подчеркивали, что страна не может принять больше беженцев рохинджа, и призвали международное сообщество активизировать усилия, чтобы помочь найти устойчивое решение.

Малайзия продолжит добиваться того, чтобы решение проблемы беженцев рохинджа включало признание их гражданами Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии встретился с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом в Куала-Лумпуре.

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