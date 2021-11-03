Красногорск, , 14:47 — REGNUM С 8 ноября на территории Подмосковья приостанавливается возможность бесплатного проезда на общественном транспорте для лиц старше 60 лет. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, подобные меры будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области.

«Приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, — в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

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