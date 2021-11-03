Ташкент, 3 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В основном сценарии макроэкономического развития Узбекистана в 2022 году ожидается постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий, без значительных внешних рисков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В ЦБ выразили надежду, что ситуация с пандемией нормализуется, долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения не будут введены.

«Условия данного сценария предполагают сохранение высоких темпов роста экономической активности, а также полное восстановление инвестиционного и потребительского спроса до допандемического уровня», — говорится в сообщении.

Согласно расчетам в рамках данного сценария, объем ВВП Узбекистана в 2022 году достигнет своего потенциального уровня и реальные темпы экономического роста составят 5,5−6,5%, а в 2023—2024 годы около 6%.

Эксперты ЦБ, в качестве основных движущих сил экономического роста, рассматривают частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы, осуществляемые в различных секторах экономики.

«Задачи обеспечения макроэкономической стабильности обуславливают проведение постепенной фискальной консолидации и в этой связи прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2−3% в 2023—2024 годах», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что исходя из влияния вышеприведенных факторов и степени либерализации регулируемых цен, ожидается, что уровень инфляции составит 8−9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023—2024 годы.