Кострома, , 14:57 — REGNUM На улице Советской в Костроме опоры освещения установили посередине тротуара. Об этом горожане написали в социальных сетях.

Опоры, установленные посередине тротуара Ирина Назарова

«Злиться бесполезно, смеяться грешно» , — прокомментировала снимки общественница Ирина Назарова.

«Шедевр организации городского пространства, однако!» , — согласилась с ней костромичка Зинаида Варлыгина .

«Нормальный памятник главе администрации Костромы Алексею Смирнову. Прижизненный. Правда — рукотворный» , — пошутила Светлана Шанина .

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра, перенос столбов на улице идёт параллельно с ремонтом дороги и расширением проезжей части. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Шесть из одиннадцати установленных фонарей дорожникам пришлось установить посередине тротуара из-за оптоволокна Костромской городской телефонной сети, пролегающего под асфальтом. Начальник управления благоустройства мэрии Евгений Колобов ничего страшного в сложившейся ситуации не видит.

«Вообще по ГОСТу у нас столбы должны располагаться на расстоянии не менее метра от проезжей части, можно больше. Дело в том, что под асфальтом проложены оптоволоконные кабели КГТС. Устанавливать на них столбы не представляется возможным. Перенос сетей обошёлся бы нам в 12 миллионов рублей. По-моему решение здесь очевидное — столбы нужно было передвинуть. Почему не запросили дополнительных федеральных денег на перенос кабелей? Во-первых это долго, во-вторых, тротуар достаточно большой, широкий — есть где пройти» , — сказал чиновник.

Это не первый случай, когда опоры освещения вызывают недовольство у горожан. Так, при капитальном ремонте моста через Волгу в Костроме столбы с внешней стороны переправы перенесли на пешеходную часть. Это создало дополнительные неудобства для велосипедистов и пешеходов, вынужденных регулярно передвигаться по мосту.

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