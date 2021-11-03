Кострома, 3 ноября 2021, 14:57 — REGNUM На улице Советской в Костроме опоры освещения установили посередине тротуара. Об этом горожане написали в социальных сетях.
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации областного центра, перенос столбов на улице идёт параллельно с ремонтом дороги и расширением проезжей части. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Шесть из одиннадцати установленных фонарей дорожникам пришлось установить посередине тротуара из-за оптоволокна Костромской городской телефонной сети, пролегающего под асфальтом. Начальник управления благоустройства мэрии Евгений Колобов ничего страшного в сложившейся ситуации не видит.
Это не первый случай, когда опоры освещения вызывают недовольство у горожан. Так, при капитальном ремонте моста через Волгу в Костроме столбы с внешней стороны переправы перенесли на пешеходную часть. Это создало дополнительные неудобства для велосипедистов и пешеходов, вынужденных регулярно передвигаться по мосту.
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