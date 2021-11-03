Кишинёв, 3 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Молдавии рассматривают вопрос о том, чтобы обязать работодателей требовать от сотрудников ковид-паспорт. Об этом, как передаёт агентство IPN, 3 ноября сообщил журналистам координатор кампании иммунизации в республике Нинель Ревенко.

Ковидный паспорт

По её словам, это правило могут распространить и на бюджетные, и на частные предприятия.

«Мы обсуждаем целесообразность этой меры и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела этот сертификат в августе и, несмотря на протесты противников вакцинации, уровень иммунизации значительно вырос. Португалия имеет в этом отношении исключительный опыт, страна полностью вакцинирована», — сказала Ревенко.

Она отметила, что в ковид-паспортах предлагается указывать данные о вакцинации его владельца, перенесённом заболевании COVID-19, а также результаты тестирования на коронавирус. Решение о внедрении ковид-паспортов будет принято в зависимости от развития эпидобстановки в стране.

Стоит отметить, что в Молдавии в июне упали темпы вакцинации от коронавируса. В республике, по последним данным от COVID-19 привились около 20% населения.