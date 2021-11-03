Берн, 3 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Швейцарский лыжник Дарио Колонья завершит карьеру после завершения сезона 2021/22. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Федерации лыжных гонок Швейцарии.

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«Хочу сообщить о своём решении ещё до начала сезона, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к нему», — сказал Колонья.

Он отметил, что впереди уже четвёртые для него Олимпийские игры, к которым он будет готовиться на 100%.

35-летний Колонья является четырёхкратным олимпийским чемпионом. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он выигрывал на дистанции 15 км, а в Сочи также победил в скиатлоне.