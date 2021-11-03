Москва, 3 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины под Старомарьевкой находятся в неудобном положении, фактически в мешке, и теперь они будут разыгрывать карту «страданий мирного населения». Об этом 3 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM военнослужащий народной милиции ЛНР с позывным «Старший лейтенант Сомнение».

Отряд Суть Времени. ДНР ИА REGNUM Разрушения. ДНР

«Сейчас, с военной точки зрения, происходит именно то, что послужило причиной отказа от оккупации села силами НМ ДНР: ВСУ, перейдя реку, оказались на плацдарме, который надо снабжать, находясь на виду у противника», — заявил собеседник агентства.

«Уверенно можно говорить, что круглосуточные переправы для автотранспорта, понтонные или какие-то иные, в том районе на постоянной основе весьма затруднительны или полностью невозможны. Первый наведённый автомобильный мост силы ДНР уже вроде как повредили или даже разбили полностью», — сообщил военнослужащий.

«С мест событий в прессу приходят противоречивые сообщения о том, что ВСУ то ли оставили деревню, то ли все еще занимают её», — отметил собеседник.

«В реальности противник, скорее всего, пытается и будет пытаться дальше закрепиться в крупной посадке неподалеку от деревни. Деревья — это и защита от вражеского наблюдения, и стройматериал. Недостаток один — чем больше вокруг деревьев, тем больше мин и снарядов разрывается в их кронах, при этом значимая часть осколков бьёт сверху вниз, накрывая залегшую пехоту. Но будут полноценные траншеи — потери резко уменьшатся», — подчеркнул военнослужащий.

«Параллельно с тем, как противник попадает под огонь НМ ДНР, он, разумеется, начинает разыгрывать карту «страданий мирного населения» в Гранитном и по соседству, подготавливая реализацию потенциала достигнутого политического резонанса обратно в военную плоскость» — подытожил собеседник.