Ярославль, 3 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в праздничные дни. Врио губернатора Михаил Евраев, который сам болеет COVID-19, потребовал этого на совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Коллеги, у нас нет цели закручивать гайки и вводить новые ограничения. Самая главная задача сейчас — четко контролировать соблюдение ранее принятых мер. Только их строгое соблюдение позволит стабилизировать эпидситуацию. Особенно актуальным этот вопрос становится в праздничные дни, когда в регион традиционно приезжают туристы. Прошу Роспотребнадзор, УМВД и департамент АПК не прекращать рейды и проверять соблюдение предписанных мер в ресторанах и кафе, на туристических объектах, в учреждениях культуры и торговых центрах», — сказал Михаил Евраев.

Начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин сообщил, что с 27 октября сотрудники полиции проводят регулярные рейды по выполнению антиковидных мер.