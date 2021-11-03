Тамбов, , 14:39 — REGNUM В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В регионе продолжают отслеживать ситуацию с распространением коронавируса.

«Ситуация в регионе находится под контролем. Мы работаем в постоянном взаимодействии с предприятиями, бизнесом. Регулярные совещания начали проводить задолго до нерабочей недели. Так, прошли встречи с руководителями предприятий торговли и общественного питания, чтобы совместно обсудить организацию работы, ускорение темпов вакцинации сотрудников. Это позволило нарастить темпы вакцинации», — заявил врио губернатора Максим Егоров.