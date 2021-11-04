4 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артём Дубровский, , 10:26 — REGNUM Через несколько дней в кинотеатрах России начнётся показ «Вечных» — нового кинокомикса вездесущей компании Marvel, за постановку которого отвечает обладательница премии «Оскар» Хлоя Чжао. В других странах мира премьера состоялась несколькими неделями ранее и, мягко говоря, не произвела фурора. Всего за несколько дней проката «Вечные» успели утонуть в потоке из негативных рецензий и злых комментариев, что в конечном счёте сделало фильм одной из самых низкооценённых лент за всю историю киновселенной Marvel. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку мнений профильной прессы, чтобы сложить общее впечатление о картине до похода в кинотеатр.

Анджелина Джоли в роли Тены Цитата из к/ф «Вечные». реж Хлоя Чжао. 2021. Великобритания, США

На популярном сайте-агрегаторе Metacritic «Вечным» поставили 54 балла из 100 — эта оценка основывается на 42 рецензиях критиков. Для примера, такого же балла «удостоились» фильмы «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Не шутите с Зоханом» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Журналисты пишут, что Хлоя Чжао не справилась со своей работой.

«Совсем недавно получившая «Оскар» за «Землю кочевников» Хлоя Чжао только что выпустила худший фильм киновселенной Marvel за долгие годы», — New York Post.

«Очень хочется оправдать режиссёра и повесить всю вину на студию, утверждая, что Чжао просто не вписывается в ограничения киновселенной Marvel. Однако это не объяснит того, как она смогла написать такой отвратительный сценарий, почему фильм вышел настолько невыносимо длинным или почему он не справляется с теми темами, которые сам и поднимает», — The Austin Chronicle.

Набор героев Цитата из к/ф «Вечные». реж Хлоя Чжао. 2021. Великобритания, США

Некоторые критики отмечают, что фильм не удался из-за слишком большого количества главных действующих лиц.

«Он не отвратительно скучный — в фильме есть на что посмотреть — но ему ужасно не хватает остроумия лучших фильмов от Marvel. Одна из самых сильных сторон киновселенной Marvel заключается в том, что у них было достаточно времени, чтобы раскрыть каждого героя и вписать его в общее повествование. А здесь на нас просто выбрасывают всех персонажей разом», — The Guardian.

Часть рецензентов отметила, что «Вечным» не стоило отходить от классической формулы фильмов Marvel.

«Вечные» отошли от привычной нам всем формулы «Бам-бдыщ!» и попытались стать очень прямолинейной научной фантастикой. К сожалению, результат получился слишком переполненным и при этом недостаточно мощным», — TimeOut.

«С одной стороны, Чжао просто выбрасывает привычную формулу Marvel — очень зрелищное развлечение — в окно и пытается сделать что-то намного более запутанное. С другой стороны, фильм не так уж и сильно отличается о того, что мы видели раньше. Просто он не очень хорошо собран, и получившаяся структура повествования портит всё впечатление», — The Playlist.

Битва Цитата из к/ф «Вечные». реж Хлоя Чжао. 2021. Великобритания, США

Некоторые критики пишут, что у картины всё же есть положительные стороны. Однако разглядеть их будет непросто.

«Если вы готовы немного расслабиться и вдумчиво провести время вместе с «Вечными», то их семейная динамика и желание воссоединиться найдёт отклик. И если вы будете внимательны, то обнаружите впечатляющие последствия для всей будущей киновселенной Marvel. К сожалению, чтобы всё это прочувствовать, придётся сидеть два с половиной часа и смотреть фильм с излишне прямолинейной экспозицией и запутанной мотивацией героев», — Consequence.

Часть авторов считает, что Хлоя Чжао смогла добавить уникальности в киновселенную Marvel — правда, не все фанаты оценят её труды.

«Эпик от Marvel, в котором личные взаимоотношения важнее зрелищности? Простите, адреналиновые наркоманы, но это то, что привносит Хлоя Чжао в супергеройский блокбастер. Фильм получился очень медитативным и неровным, но точно запоминающимся, инклюзивным и уникальным», — abc News.

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