Москва, , 14:38 — REGNUM По данным на 1 октября 2021 года в России количество эскроу-счетов составило более 578 тыс. штук. Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве превысил 2,7 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уже перечислено с эскроу-счетов застройщикам или для погашения полученных ими кредитов на строительство объектов 0,6 трлн рублей.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 5,6 трлн рублей. На 1 октября насчитывается 578 тыс. таких счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России переход строительных компаний на эскроу-счета планируется практически полностью заверить до конца 2023 года.

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