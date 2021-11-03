Адыгея вышла в лидеры ЮФО по результатам мониторинга системы образования
Майкоп, 3 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Республика Адыгея вошла в число лучших субъектов ЮФО по результатам мониторинга региональных систем образования, проведённого Министерством просвещения РФ. Об этом сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.
Мотивирующий мониторинг региональных систем образования проводился Минпросвещения РФ по 55 показателям из трёх взаимосвязанных блоков в целях комплексной оценки ситуации в образовании и выявления перспективы развития и проблемные точки. Так, блок «Создание условий для достижения результатов» включает показатели по кадровой обеспеченности, повышению квалификации педагогов в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», использованию цифровых технологий, соответствию региональной системы среднего профессионального образования потребностям экономики субъекта. Второй блок — «Достижение образовательных и воспитательных результатов» — учитывает достижения учащихся школ и студентов профессиональных образовательных организаци, долю школ и организаций СПО, подготовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников и национального чемпионата профмастерства, охват детей дополнительным образованием. Наконец, третий, организационный блок, даёт оценку качеству административно-финансовой деятельности, ведение ведомственных информационных систем.
По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО, в сводном рейтинге по стране регион занял 29 строчку.