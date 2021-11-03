Майкоп, 3 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Республика Адыгея вошла в число лучших субъектов ЮФО по результатам мониторинга региональных систем образования, проведённого Министерством просвещения РФ. Об этом сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Здание правительства Республики Адыгея

Мотивирующий мониторинг региональных систем образования проводился Минпросвещения РФ по 55 показателям из трёх взаимосвязанных блоков в целях комплексной оценки ситуации в образовании и выявления перспективы развития и проблемные точки. Так, блок «Создание условий для достижения результатов» включает показатели по кадровой обеспеченности, повышению квалификации педагогов в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», использованию цифровых технологий, соответствию региональной системы среднего профессионального образования потребностям экономики субъекта. Второй блок — «Достижение образовательных и воспитательных результатов» — учитывает достижения учащихся школ и студентов профессиональных образовательных организаци, долю школ и организаций СПО, подготовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников и национального чемпионата профмастерства, охват детей дополнительным образованием. Наконец, третий, организационный блок, даёт оценку качеству административно-финансовой деятельности, ведение ведомственных информационных систем.

По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО, в сводном рейтинге по стране регион занял 29 строчку.

«Мы стремимся сформировать в республике современную и эффективную систему образования, которая позволит всесторонне раскрыть таланты и потенциал наших детей. Благодаря национальному проекту, государственным программам за последние годы в Адыгее построено 4 новых школы, создано 39 центров «Точка роста» на базе сельских школ. Также в регионе действуют детский технопарк «Кванториум» и мобильный «Кванториум», центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр. Идёт постоянная работа с учительскими кадрами: действует республиканский Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства, в школы привлекаются молодые учителя. Мониторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.