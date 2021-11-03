Ярославль, 3 ноября 2021, 14:38 — REGNUM В Ярославле 3 ноября высокопоставленные чиновники правительства области и мэрии встретились с жителями дома на улице Нефтяников, недовольных начавшимся строительством магазина под окнами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ситуация рядовая: мэрия с аукциона продала право строительство магазина рядом с жилым домом. Людям не понравилась начавшаяся стройка. Кроме того, они подозревают, что земля под магазинам в дальнейшем будет выкуплена, а на месте одноэтажной торговой точки появится многоэтажное строение.
Люди написали коллективное обращение на имя врио губернатора области Михаила Евраева. Ранее такие обращения завершались ответными письмами, зачастую довольно абстрактными. На этот раз чиновники лично выехали на место, причём очень представительным составом: и.о. зампреда правительства области Виктор Неженец, директор департамента строительства области Виктор Жучков, заммэра по градостроительству Александр Черневский. Жители рассказали им о своих проблемах.
Виктор Неженец рассказал жителям, что строительство магазина здесь законно. Город зарабатывает деньги.
Жители настаивали, что магазин строится в охранной зоне газопровода. Виктор Неженец обещал проверить эту информацию и разобраться.
Судя по всему, региональные и городские чиновники, вслед за новым главой региона, начали активно демонстрировать свою открытость и готовность к диалогу с жителями. Вопрос лишь в том, долго ли продлится «медовый месяц» народа и новой власти?
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